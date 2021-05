con le foto, i brindisi e gli abbracci tra il presidente, alla presenza di tutti i giocatori. Lo scudetto numero 19che riguardano il futuro societario dell’Inter in generale e quello tecnico in particolare legato alla permanenza disulla panchina nerazzurra., quando gli chiedono se l’allenatore rimarrà all’Inter, ripete che non c’è un piano B ma soltanto un piano A., appunto. In realtà, al di là del suo contratto in scadenza alla fine della prossima stagione,. Paradossalmente, ma non troppo, è più sicura la conferma di Pioli sulla panchina del Milan, anche se la squadra rossonera non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions.prima, durante e soprattutto alla fine della cavalcata verso lo scudetto. Le sue ricorrenti frasi sullaper chiarire i piani per la prossima stagione lasciano aperta qualsiasi possibilità, perché i dubbi riguardano in primo luogo proprio la famiglia Zhang, in evidenti difficoltà.dei nuovi soci di minoranza. E non è un dettaglio da poco, perchénon c’è soltanto il pagamento degli stipendi arretrati ai giocatori e allo staff tecnico, macon acquisti di livello internazionale in grado di consentire a Conte un’avventura più lunga in Champions.ovviamente alla presenza di. Una nuova edizione della ormai famosa riunione del 25 agosto dell’anno scorso a Villa Bellini, quando fu raggiunto il classico compromesso perché Conte non volle dimettersi per non perdere i 48 milioni netti dell’ingaggio dei due anni successivi,, proprio per non sborsare i 96 milioni lordi che sarebbero costati al gruppo Suning.e guarda caso da allora il tecnico interista è sembrato cambiato, meno disposto a lamentarsi in pubblico per il mancato acquisto di Kantè che avrebbe voluto a tutti i costi.nell’interesse dell’Inter, prima che dei singoli protagonisti. E quindi è arrivato il momento della chiarezza da sfruttare il più presto possibile, senza aspettare il 23 maggio quando terminerà il campionato.. Perché un conto è acquistare due o tre giocatori di livello internazionale, un altro rinunciare a qualche ingaggio alto, cercando di contenere le spese con acquisti giovani e stipendi bassi.quando abbandonò la Juventus, perché non erano arrivati gli acquisti che chiedeva., oppure se andarsene perché non ritiene di avere una squadra competitiva. Tutti dovranno essere chiari nelle spiegazioni, senza fingere di andare avanti in pieno accordo come un anno fa.quindi, in modo che, a maggior ragione alla vigilia, come tutti ci auguriamo, di una riapertura degli stadi e quindi della campagna abbonamenti. I compromessi, che potevano essere comprensibili un anno fa, oggi non avrebbero più senso, anche perchéUna soluzione clamorosa che si chiama Allegri e rappresenterebbe tra l’altro un nuovo dispetto alla sua vecchia Juventus….