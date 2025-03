Contestazione Juventus, corteo dei tifosi fuori dal JHotel: "Thiago Motta pezzo di m***a"

Durissima contestazione dei tifosi della Juventus fuori dal JHotel alla viglia della partita contro il Verona. I sostenitori bianconeri si sono dati appuntamento per criticare l'operato di società, calciatori e di Thiago Motta. Non è stato risparmiato nessuno, nemmeno il tecnico a cui è stato rivolto un coro pesante: "Thiago Motta pezzo di m***a".

NON SI SALVA NESSUNO - La protesta è generale. Contro la società "Rispettate i nostri colori", contro i calciatori "Tirate fuori i co***oni". E l'affermazione "Tifiamo solo la maglia". Tesissimo il clima in casa Juventus, con il corteo di protesta di tifosi che non ha risparmiato nessuna componente della società bianconera. Il clima di tensione si è inasprito dopo le eliminazioni in Champions League contro il PSV e in Coppa Italia contro l'Empoli.

LA CLASSIFICA - Il momento della Juventus è particolare. I bianconeri hanno subito l'umiliante eliminazione contro l'Empoli e hanno mancato l'accesso agli ottavi di Champions League, ma, vincendo con il Verona, potrebbero portarsi a 52 punti, a sei lunghezze dall'Inter capolista. Bisogna capire quale clima ci sarà all'Allianz Stadium domani, quando la squadra di Thiago Motta, dopo la durissima contestazione, con tre punti potrebbe avvicinare i nerazzurri.