Conti: "La storia di Bove ha colpito l'Italia. Di lui mi ha colpito una cosa"

Il direttore artistico del Festival di Sanremoha parlato ai microfoni di Radio Bruno dove ha raccontato alcuni retroscena della presenza di Edoardo Bove sul palco dell'ARuiston in questa edizione: "Al di là della mia fede viola, la presenza di Edoardo è una cosa che ha colpito tutta l'Italia. Volevamo raccontare come un ragazzo di 22 anni sta vivendo la vita dopo aver passato quello che è successo. Mi sono accorto che la cosa più importante per lui è quella di rendersi conto di esser stato fortunato e di dovere tutto ai primi soccorsi. La cosa che mi ha colpito, poi, è che ha voluto sottolineare come altri, purtroppo, non hanno avuto la sua fortuna, ha avuto, quindi un pensiero rivolto agli altri, ed ha lanciato un messaggio importante: quello di cercare di prevenire certe situazioni".

- "La mia fortuna è che ieri non ho potuto vedere la partita. Spero che Palladino trovi la quadra con i nuovi arrivi, anche perché c'è stata un'ottima campagna acquisti a gennaio. Comunque, molte cose me le ha spiegate Masini, è lui il vero esperto di Fiorentina! (ride, ndr)"