Andrea Conti è sempre più vicino al rientro in campo. Il terzino del Milan ha parlato a Milan Tv del suo ritorno in campo con la Primavera vedendo sempre più vicino il suo ritorno anche per la prima squadra.



NON SONO AL 100% - "Sono contento di quello che ho fatto, sicuramente non sono al 100% ma questa partita mi serviva per recuperare un po' di condizione. Ringrazio i ragazzi della Primavera e Mister Lupi, mi hanno fatto sentire subito a mio agio già dall'allenamento di ieri".

LA GARA - "La partita non è andata nel migliore dei modi. Nella ripresa siamo usciti un po' di più, ma nel primo tempo abbiamo sofferto le loro ripartenze. Ci hanno colto un po' alla sprovvista e questo non deve succedere: i ragazzi devono ripartire dal secondo tempo per cercare di fare risultato la prossima volta".



APPESANTITO - "Mi sento abbastanza bene, ora sono un po' sulle gambe ma in campo è andata bene. Domani andrò a Milanello e sarò a disposizione del Mister, sarà lui a decidere cosa dovrò fare".



VICINANZA - "Fin dai primi momenti che mi sono infortunato ho percepito la vicinanza di tutti, dallo staff ai tifosi. Mi sono sempre stati vicino anche se di fatto non ho quasi mai giocato: li ringrazio e spero di ripagare in campo al più presto la loro fiducia".