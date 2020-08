Ecco le parole rilasciate a FanPage da Matteo Contini, ex difensore in Serie A e Liga, attualmente allenatore della Pergolettese: "Ho conosciuto Pirlo al corso come persona dotata di una simpatia nascosta. Parlare di calcio con lui è sempre stato un piacere. Ne capisce essendo stato uno dei migliori giocatori al mondo, ha una grande esperienza da trasmettere alla squadra. È già molto preparato e lo dimostrava nei tanti interventi che faceva. Dal punto di vista tattico non si è mai esposto: gioca sui principi e occupazione dello spazio, tipico nel calcio moderno. Ci sarà poco da insegnare a lui. Certo, sicuramente gli mancherà un po' di esperienza sul campo, il dialogo con il gruppo. Ma saprà farsi ascoltare. Allenando una grandissima squadra sicuramente è più semplice trasmettere dei concetti".