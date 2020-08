Continua a tenere banco in casa Barcellona il caso Leo Messi. L'asso argentino, dopo essersi rifiutato di presenziare ieri allo svolgimento dei tamponi insieme al resto della squadra, ha marcato visita anche in occasione del primo allenamento dell'era Koeman, che era fissato per le 17.30 di oggi. Nessuna sorpresa per il club, ma rimane la sensazione di una frattura non ricomponibile tra le parti, col giocatore ormai deciso a lasciare i blaugrana e il Manchester City del mentore Guardiola in pole position e i vertici del Barcellona a fare muro, forti di una clausola rescissoria di 700 milioni di euro ritenuta ancora valida dalla Liga.



In questa ottica, sarà certamente molto importante l'incontro previsto per mercoledì tra il padre di Messi, Jorge, e il presidente Bartomeu per fare il punto della situazione. La Pulce e il suo entourage ritengono che il numero uno del club e i principali dirigenti fossero a conoscenza da tempo del suo desiderio di cambiare aria e spingono affinché si possa giungere a un accordo molto rapido per sancire la sua cessione.