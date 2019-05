Prosegue la protesta contro la gestione dei Della Valle a Firenze. La Curva della Fiorentina invita nuovamente i tifosi viola a disertare gli spalti durante il primo tempo di una gara casalinga al 'Franchi'. Anche contro il Milan, è stato indetto lo sciopero del tifo per la prima parte della sfida, invitando però i presenti a sistemarsi nel parterre di Curva per rendere omaggio, nel pre-partita, alla sfilata in onore degli eroi dello Scudetto del '69. Alle ore 16.00 di sabato, inoltre, ci sarà un flash mob contro la proprietà marchigiana.