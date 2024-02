Continua senza sosta la corsa dell’Empoli: i bookie quotano un altro miracolo di Nicola, sempre più giù il Sassuolo

Sei partite, dodici punti. L’Empoli ha cambiato marcia dall’arrivo di Davide Nicola in panchina, un cambio tecnico che ha visto i toscani salire al tredicesimo posto, a più 5 dalla zona retrocessione: per i betting analyst è ora remoto il ritorno in Serie B di Niang e compagni offerto a 4. Per i bookie invece senza speranze la Salernitana, reduce dal solo punto conquistato nelle ultime otto, data tra le ultime tre a 1,05, seguita dal Verona a 1,65 e dal Cagliari a 1,75. Sempre più a invece rischio il Sassuolo, senza vittorie dal 6 gennaio, vista in serie cadetta a 2,75, leggermente indietro il Frosinone, sconfitto all’ultimo secondo contro la Juventus, proposto a 3 volte la posta.