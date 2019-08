Neymar è sempre più vicino al Barcellona, aspettando Ousmane Dembélé. Così gli ultimi giorni di mercato a livello internazionale potrebbero anche scuotere quanto è bloccato da settimane. Coinvolgendo anche la Juve. Perché il Psg non può e non vuole fermarsi al maxi-scambio con il Barcellona. Dembélé sì o Dembélé no, Leonardo punta ad altri colpi. Ha sondato Miralem Pjanic, ha trovato apertura per Blaise Matuidi e Emre Can, dalla Juve più che dai calciatori. Cerca un altro grande attaccante, soprattutto. In Inghilterra si registra il pressing su Zaha del Crystal Palace, per Paulo Dybala si continua a lavorare più o meno a fari spenti. Ancora ieri Leonardo è stato a Milano, contatti con tutte le parti in causa sono stati registrati. E Dybala resta ancora al centro dei discorsi sull'asse Juve-Psg.



IL PUNTO – Per la Juve non è incedibile, anzi è proprio sul mercato, la sua condizione è chiara da tempo, fin troppo. Così come le condizioni imposte dal calciatore, al club acquirente e a quello bianconero. Tra la Premier e il Psg, cambia una destinazione da sempre considerata più gradita, non come quella Liga bramata e ancora distante ma di sicuro molto più nelle corde della Joya. Che tiene la Juve in cima alla lista delle proprie priorità, ma dovendo anche tener conto di essere stato scaricato, di essere stato scelto quale sacrificio sull'altare del bilancio (e di Icardi?). Allora restano meno di quattro giorni, per riuscire a dipingere una tela di spine. L'ipotesi Inter è scartata dalla priorità, non gradita nemmeno a Dybala. Dal 3 settembre, senza cessione, bisognerà ricucire. Tutto molto difficile, a questo punto. Ma, come detto da Pavel Nedved ancora ieri: “Può succedere di tutto”.