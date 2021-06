. Ilai tempi della pandemia è la somma di tante componenti:. Le società sono chiamate a mitigare le perdite, prestare maggiore attenzione alle esigenze di bilancio e rinforzare le proprie squadre con le esigue risorse economiche rimaste. Perché proprio su quest’ultimo punto ruota poi tutto: alimentare i sogni dei tifosi è fondamentale anche in vista della prossima riapertura degli stadi al pubblico.Come riuscirci? Unache stanno percorrendo diverse società è. In Italia veniva spesso vista come mossa improvvisata, una sorta di jolly d'emergenza per scavalcare problemi economici o per tamponare ruoli scoperti senza potersi permettere investimenti di peso. E, invece, nell’economia del calcio post Covid fa rima con investimento calibrato: si riducono i rischi di incidere sul bilancio in modo aggressivo e si ha la possibilità di valutarne i benefici prima del bonifico finale. L’esempio lampante è quello del Milan:. Il primo non ha convinto del tutto ed è tornato al Torino, il secondo ha avuto un impatto talmente tanto positivo da giustificare un esborso di ben 28 milioni di euro.Un’altra novità, rispetto a quelle che erano le abitudini dei club italiani, è quella dei contratti brevi.: nonostante non sia costato praticamente nulla di cartellino, il trequartista turco si è legato al club nerazzurro con un accordo triennale. Lo stesso è successo con Memphische ha firmato un contratto biennale con il Barcellona. Questo cambio di direzione è ascrivibile alla nuova attenzione massima ai bilanci e ai rischi sugli investimenti.