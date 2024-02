Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera. I viola allenati da Vincenzo Italiano hanno vinto il Gruppo F arrivando primi in classifica davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki.- La Fiorentina è testa di serie e quindi pescherà una tra le otto squadre qualificate ai playoff:(Olanda)(Croazia)(Israele)(Norvegia)(Grecia)(Belgio)(Svizzera)(Austria)- Gli ottavi di finale di Conference League sono in programma giovedì 7 marzo (andata) e giovedì 14 marzo (ritorno). La Fiorentina giocherà la gara d'andata in trasferta e quella di ritorno in casa.