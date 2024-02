Roma agli ottavi di Europa League: le possibili avversarie

La Roma supera il Feyenoord nei playoff di UEFA Europa League e accede agli ottavi di finale: venerdì 23 febbraio alle ore 12 il sorteggio svelerà contro chi giocheranno i giallorossi.



La squadra di Daniele De Rossi passa il turno: dopo l’1-1 dell’andata in Olanda, decisivo è stato il successo ai calci di rigore dopo l'identico risultato (1-1) di stasera all’Olimpico, firmato da Pellegrini, al termine dei 90 minuti regolamentari e dei tempi supplementari.



Ma contro chi gioca la Roma agli ottavi? Le possibili avversarie.



TABELLONE EUROPA LEAGUE - Il tabellone degli ottavi dell'Europa League 2023/24 sarà stilato venerdì 23 febbraio dopo il sorteggio a Nyon.



ROMA AGLI OTTAVI: LE POSSIBILI AVVERSARIE - La Roma affronterà una delle squadre teste di serie, ovvero le formazioni che hanno vinto il proprio girone di Europa League. Tra queste c'è l'Atalanta, ma i giallorossi non potranno incontrarla essendo vietato l'incrocio tra squadre dello stesso Paese agli ottavi.



Il grande avversario da evitare è il Liverpool, senza dimenticare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.



Ecco le possibili avversarie della Roma:



Bayer Leverkusen (GER)

Brighton (ENG)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

West Ham (ENG)

Villarreal (ESP)



QUANDO SI GIOCANO GLI OTTAVI DI FINALE - Gli ottavi di finale di Europa League sono in programma il 7 marzo (andata) e il 14 marzo (ritorno). I rossoneri giocheranno l'andata in casa non essendo testa di serie.