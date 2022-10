Come abbiamo analizzato nelle ultime ore la sfida di questa stasera in Conference League tra Hearts e Fiorentina dirà molto su quello che sarà il prosieguo del cammino europeo dei viola: con un solo punto in due partite ad Edimburgo i viola si giocano infatti una fetta importante di qualificazione. E tra i giocatori a cui mister Italiano è pronto ad affidarsi c’è sicuramente Luka Jovic: uno dei profili che fino ad oggi non è riuscito ancora ad esprimere tutto il loro potenziale. Rivelatosi uno dei piu importanti investimenti della campagna acquisti estivi il numero 9 finora ha solo deluso: con un solo gol in undici partite tra campionato e coppa non si può certo dire che il suo sia un grande inizio.



L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è voluta focalizzare sulle prestazioni dell’attaccante classe ’97 portando alla luce un dato molto particolare: l’ultimo gol europeo di Jovic risale al 9 maggio 2019 con la maglia dell'Eintracht in semifinale di Europa League contro il Chelsea di Sarri, un digiuno di circa 1.246 giorni che italiano e la Fiorentia si augurano che possa rompere proprio a partire dalla partita di stasera. Il serbo sarà titolare per la prima volta in Europa con la maglia viola e cercherà comunque di portare con se la maggior esperienza rispetto ai compagni in campo internazionale.