Una finale, così l'ha definita Inzaghi. Contro il Rennes la Lazio è chiamata alla vittoria, dopo l'inizio shock in Europa League, con la sconfitta rimediata in Romania. Una finale, con il turnovero.



FORMAZIONE LAZIO - Inzaghi ci sta pensando ma, come riporta il Messaggero, l'11 che partirà contro il Rennes sarà fortemente rivisitato. A parte Correa, assente per infortunio, poco importa per l'esordio traumatico: spazio abbondante per le seconde linee tra difesa e centrocampo, una girandola di volti nuovi tra Vavro e Bastos in difesa, e una robusta rivisitata del centrocampo. In campo contro il Rennes ci sarà la Lazio B.