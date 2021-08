Sono le 10.58 quando per Calciomercato.com si aprono le porte dell'Hotel Sheraton di Milano, sede degli ultimi giorni di mercato. Sportello accrediti, siamo tra i primi a prendere il badge., scambio di sguardi con i - pochi - presenti e giro di perlustrazione andando a scoprire ogni angolo dell'albergo - nelle zone accessibili - nel quale tra qualche giorno terminerà la sessione estiva del mercato 2021-22.- Accrediti limitati e green pass obbligatorio per entrare nella struttura:scandendo ore, minuti e secondi. Già, perché basta quel millesimo decisivo per depositare o meno un contratto.- Camminando per la hall dello Sheraton la sensazione è che quella di oggi possa essere la calma prima della tempesta: gli organizzatori dell'evento sono al telefono per sistemare gli ultimi dettagli dei tre giorni, c'è chi prende un caffè al bar e una turista curiosa scatta una foto a uno dei tanti cartelli che indicano che questo è l'hotel del calciomercato.. Loro da una parte e i giornalisti dall'altra, a caccia di notizie con mascherina in viso e green pass sul telefono. Benvenuti a (un altro) mercato al tempo del Covid.