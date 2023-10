, che ha trovato in Thiago Motta una delle migliori espressioni tra gli allenatori della nouvelle vague del nostro campionato? Difficile dirlo quando non si ha a disposizione una controprova immediata, ma la sensazione tangibile è che i risultati individuali e del gruppo nel suo insieme siano il risultato di una serie di circostanze che stanno andando a combaciare nello stesso momento. L’uno non può fare a meno dell’altro e- Nove le partite di imbattibilità del Bologna che, dopo la sconfitta all’esordio per mano del Milan, non hanno più perso in questo primo scorcio di campionato;ed una partenza che, in rapporto alle sue più recenti stagioni, lo vede sistematicamente al centro di tutto, visto che- e potevano essere 4 se il fuorigioco di Orsolini non gli avesse negato la doppietta contro il Sassuolo - e un passaggio decisivo da agosto, quando Joshua si è trovato a raccogliere l’eredità di Arnautovic. Ma anche 16 passaggi chiave effettuati e miglior centravanti della Serie A, statistiche alla mano, nel mandare al tiro i suoi compagni. Meglio del milanista Giroud, per esempio. Sono cambiate le condizioni - lo scorso anno ha disputato appena 5 partite dal primo minuto - ma è cambiato soprattutto lui ed il suo rapporto con Thiago Motta.- Perché la testa è sempre stato il suo problema, quando a 16 anni si rendeva disponibile a partecipare ad un torneo giovanile con l’Everton senza l’autorizzazione del Feyenoord per forzare una cessione. Che sarebbe arrivata e lo avrebbe portato niente poco di meno che al. 46 reti (in 81 gare) nelle giovanili ed un impatto in prima squadra immediato, da record - 3 gol nei primi 28’ ufficiali - che tuttavia non hanno avuto un seguito. Per ora, perché è sempre bene ricordare che il club tedesco- ricordate Bari-Inter del 1999? -come in quel celeberrimo Napoli-Fiorentina del 1989 (sotto gli occhi di Maradona) nell'ultima prodezza, quasi poetica, con cui ha portato avanti i suoi col Sassuolo:, per accrescere le ambizioni di un Bologna che non vorrebbe puntare più soltanto ad un campionato “tranquillo” e quelle sue personali. Zirkzee ha firmato un contratto fino al 2026 e guarda per ora solo ad un presente fatto di conferme e diUna storia ancora tutta da scrivere in cui tutti possono avere qualcosa da guadagnare ma anche nella quale chiunque ha da perdere. Cosa sarebbe il Bologna senza questo Zirkzee? E cosa sarebbe l’olandese senza il “giocattolino” costruito su misura da Thiago Motta? Siamo al punto di partenza perché quello di arrivo oggi è impossibile immaginare quanto lontano possa spingersi. Ma