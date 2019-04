Corsa contro il tempo per portare a Napoli il centravanti in forza al PSV. Per la firma di Hirving Lozano, classe 1995, bisogna battere la concorrenza del Manchester United e del Barcellona ma secondo quanto riportato da calciomercato.it, nelle scorse settimane i partenopei si sarebbero mossi proprio ad Heindoven per convincere il club del messicano.



In Olanda chiedono 40-45 milioni per un giocatore che si adatta benissimo da centrocampo in su: i 15 sigilli in 25 partite hanno conquistato il cuore di Ancelotti che non vede l’ora di consegnargli la casacca azzurra e le chiavi della fascia.