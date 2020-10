Sono 20 i convocati dell'Ajax per la sfida di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 in casa dell'Atalanta. Questo l'elenco completo dei lancieri:



Portieri: Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen.



Difensori: Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico, Sean Klaiber.



Centrocampisti: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch.



Attaccanti: David Neres, Antony, Dusan Tadic, Quincy Promes, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Brian Brobbey.