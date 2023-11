Sylvinho, ct dell'Albania, ha convocato ben 7 elementi che giocano in Italia per le gare di qualificazione agli Europei contro Moldavia e Far Oer:



PORTIERI: Berisha (Empoli), Kastrati (Cittadella), Strakosha (Brentford)



DIFENSORI: Balliu (Rayo Vallecano), Mitaj (Lokomotiv Mosca), Hysaj (Lazio), Veseli (Karagumruk), Djimsiti (Atalanta), Ajeti (Cluj), Ismajili (Empoli)



CENTROCAMPISTI: Bare (Espanyol), Gjasula (Darmstadt), Bajrami (Sassuolo), Laçi (Sparta Praga), Ramadani (Lecce), Asllani (Inter), Muçolli (Goteborg)



ATTACCANTI: Asani (Gwangju), Uzuni (Granada), Seferi (Baniyas), Cikalleshi (Konyaspor), Muçi (Legia Varsavia), Daku (Rubin Kazan), Muja (Anversa)