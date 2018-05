Juan Antonio Pizzi, ct dell'Arabia Saudita, ha annunciato una lista di 28 pre-convocati in vista del prossimo Mondiale. La squadra andra' in ritiro in Svizzera per 19 giorni, affrontando in amichevole l'Italia - il 28 maggio per la prima di Mancini sulla panchina azzurra -, Peru' e Germania, poi la gara inaugurale contro la Russia il 14 giugno e le successive sfide con Uruguay ed Egitto. Questo l'elenco:



Portieri: Assaf Al-Qarny (Al Ittihad), Mohammed Al-Owais (Al Alhi), Yasser Al-Musailem (Al Alhi), Abdullah Al-Mayuf (Al Hilal).

Difensori: Mansoor Al-Harbi (Al Alhi), Yasser Al-Shahrani (Al Hilal), Mohammed Al-Breik (Al Hilal), Saeed Al-Mowalad (Al Alhi), Motaz Hawsawi (Al Alhi), Osama Hawsawi (Al Hilal), Omar Hawsawi (Al Nassr), Mohammed Jahfali (Al Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al Hilal).

Centrocampisti: Abdullah Al-Khaibari (Al Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al Hilal), Abdullah Otayf (Al Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al Alhi), Houssain Al-Mogahwi (Al Alhi), Salman Al-Faraj (Al Hilal), Nawaf Al-Abed (Al Hilal), Mohamed Kanno (Al Hilal), Hattan Bahebri (Al Shabab), Mohammed Al-Kwikbi (Al Ettifaq), Salem Al-Dawsari (Villarreal), Yehya Al-Shehri (Leganes).

Attaccanti: Fahad Al-Muwallad (Levante), Mohammad Al-Sahlawi (Al Nassr), Muhannad Assiri (Al Alhi).