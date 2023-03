Dopo aver vinto la Coppa del Mondo in Qatar, l'Argentina torna in campo per due gare amichevoli. La nazionale albiceleste affronterà Panama (in programma il 23 marzo) e Curaçao (in programma il 28 marzo). Per l'occasione, il Commissario tecnico Lionel Scaloni ha convocato 35 calciatori: prima chiamata per Nehuen Pérez dell'Udinese e Valentín Carboni dell'Inter. Oltre ai due, prima convocazione anche per la giovane stella del Manchester United Alejandro Garnacho.



PORTIERI: Franco Armani, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez;



DIFENSORI: Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nehuen Perez, German Pezzella, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Lautaro Blanco;



CENTROCAMPISTI: Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Enzo Fernandez, Maximo Perrone, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Facundo Buonanotte, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Alexix Mac Allister;



ATTACCANTI: Angel Di Maria, Angel Correa, Emiliano Buendia, Valentin Carboni, Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Alejandro Garnacho, Nicolas Gonzalez, Alejandro Gomez.