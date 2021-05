Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, dirama la lista dei convocati per le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2022, con l'Albiceleste che affronterà Cile e Colombia. Non c'è Paulo Dybala, 10 della Juventus, rientrato per il finale di campionato dopo un lungo stop. Mentre ci sono i due centrali di difesa dell'Atalanta, José Luis Palomino e Cristian Romero.



ALTRI 'ITALIANI' - Gli altri giocatori della Serie A presenti sono Joaquin Correa, Rodrigo De Paul, Nico Dominghez, Lautaro Martinez, Juan Musso, Nahuel Molina e German Pezzella. C'è, ovviamente, Messi, così come Ocampos e il Papu Gomez.