Sono 23 i convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida che domani vedrà l'Atalanta affrontare il Bologna in trasferta. Out Muriel e anche Ruslan Malinovskyi che è già in partenza per Marsiglia dove completerà la sua cessione.



L'ELENCO COMPLETO:

Boga, Demiral, de Roon, Djimsiti, Éderson, Hateboer, Højlund, Koopmeiners, Lookman, Mæhle, Musso, Okoli, Palomino, Pašalić, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Sportiello, Toloi, Zapata, Zappacosta, Zortea.