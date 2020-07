Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha reso noti i convocati per la sfida al Parma di domani. Out Ilicic per infortunio e Toloi per squalifica, ma c'è il classe 2000 Da Riva:



Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Guth, Dijmsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer.

Centrocampista: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Colley, Zapata.