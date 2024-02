Convocati Atalanta: Gasperini ritrova Lookman e Palomino per il Milan

Sono 24 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vederà l'Atalanta affrontare il Milan, gara della 26ª giornata di Serie A e che vedrà il fischio d'inizio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro a partire dalle 20.45. Tutti a disposizione e recuperati i nerazzurri per la sfida con i rossoneri e in elenco tornano anche José Luis Palomino e Ademola Lookman.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.

Difensori: Bakker, Djimsiti, Hateboer, Hien, Holm, Kolasinac, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: Adopo, de Roon, Ederson, Koopmeiners, Pasalic.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Miranchuck, Scamacca, Touré.