Ecco i convocati dell'Atalanta per la trasferta di Napoli: come annunciato da Gasperini, torna Ilicic e prima chiamata per Miranchuk, a disposizione anche Toloi.



Portieri: Radunovic, Rossi, Sportiello.



Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.



Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovsyki, Miranchuk, Pasalic.



Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata.