Josip Ilicic salta anche il Milan. Lo sloveno non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la gara in programma domani a San Siro. Recuperano, invece, Djimsiti, Palomino e Zapata che avevano lasciato il campo contro il Bologna con degli acciacchi.



Questo l'elenco dei convocati: Bellanova, Caldara, Castagne, Colley, Czyborra, Da Riva, de Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Hateboer, Malinovskyi, Muriel, Palomino, Pasalic, Rossi, Sportiello, Sutalo, Tameze, Toloi, Zapata.