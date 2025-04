Convocati Atalanta: la decisione su Retegui

L'affronta ilnella 34esima giornata della Serie A 2024/25 e Gian Piero Gaspeirni scioglie le riserve suL'attaccante della Nazionale ha accusato unnel corso dell'allenamento di ieri e la sua presenza al Gewiss Stadium per la sfida con i salentini era fortemente in dubbio. Ma in mattinata sono arrivate buone notizie., è inserito regolarmente nella lista di Gasperini per Atalanta-Lecce e sarà a disposizione. Da capire se l'ex Genoa sarà impiegato dal 1' o andrà almeno inizialmente in panchina lasciando spazio a Lookman e De Ketelaere.

: Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi.: Toloi, Kossounou, Hien, Cuadrado, Bellanova, Djimsiti, Ruggeri, Zappacosta.: Sulemana, Pasalic, Ederson, De Roon, Samardzic, Brescianini, Maldini.: Lookman, De Ketelaere, Retegui.