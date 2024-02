Convocati Atalanta: la decisione su Scalvini per l'Inter. Prima chiamata per Vismara

L'Atalanta ha diffuso l'elenco dei convocati per la gara di recupero della 21esima giornata di Serie A contro l'Inter a Milano: era in dubbio il difensore Giorgio Scalvini, uscito malconcio dalla sfida precedente contro il Milan, sempre a San Siro. Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, ha comunque deciso di convocarlo nonostante le noie alla spalla.



Prima convocazione in Serie A per il terzo portiere Paolo Vismara, classe 2003, promosso dall'Under 23 e già chiamato in occasione di Rakow-Atalanta del girone di Europa League a metà dicembre.



Portieri: Musso, Carnesecchi, Vismara.

Difensori: Toloi, Hien, Palomino, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini.

Centrocampisti: Holm, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Bakker, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Zappacosta.

Attaccanti: El Bilal Toure, Lookman, De Ketelaere, Miranchuk, Scamacca.