Come dichiarato da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, Duvan Zapata è a disposizione per la sfida contro lo Spezia. È stato convocato dall'allenatore dell'Atalanta, mentre sono ancora out Sutalo e Hateboer. Giocherà o meno? Va verso la panchina in vista della partita di domani visto che poi in settimana c'è il Real Madrid.



I 23 CONVOCATI- Questo l'elenco dei convocati: Caldara, de Roon, Djimsiti, Freuler, Ghislandi, Gollini, Gosens, Ilicic, Kovalenko, Lammers, Maehle, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Palomino, Pasalic, Pessina, Romero, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Toloi, Duvan Zapata.