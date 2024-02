Convocati Atalanta: la scelta su Koopmeiners per il Genoa

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Genoa: c'era grande curiosità per capire che cosa avrebbe deciso il Gasp su Koopmeiners, recuperato dall'infortunio ma fiaccato dall'influenza.



Alla fine l'olandese riesce a partecipare alla trasferta di Marassi, così come Toloi. Indisponibili per infortunio Palomino e Hien, out per squalifica Ederson.



I CONVOCATI - Adopo, Bakker, Bonfanti, Carnesecchi De Ketelaere, de Roon, Diao, Djimsiti, Hateboer, Holm, Kolasinac, Koopmeiners, Mendicino, Miranchuk, Musso, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Scamacca, Toloi, Touré, Zappacosta.