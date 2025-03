Convocati Atalanta: niente Inter per Cuadrado, altri 5 assenti

Getty Images

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha convocato 21 calciatori per il posticipo della 29esima giornata di campionato in Serie A, in calendario domenica sera contro l'Inter al Gewiss Stadium di Bergamo.L'ex di turno Cuadrado non ce la fa e si aggiunge agli altri indisponibili per infortunio: Posch, Kossounou, Sulemana, Scalvini e Scamacca.Ecco la lista completa dei convocati:Bellanova Raoul (16)Brescianini Marco (44)Carnesecchi Marco (29)Comi Pietro (40)De Ketelaere Charles (17)de Roon Marten (15)Djimsiti Berat (19)Éderson (13)Hien Isak (4)Kolašinac Sead (23)

Lookman Ademola (11)Maldini Daniel (70)Palestra Marco (27)Pašalić Mario (8)Retegui Mateo (32)Rossi Francesco (31)Ruggeri Matteo (22)Rui Patrício (28)Samardžić Lazar (24)Toloi Rafael (2)Zappacosta Davide (77)