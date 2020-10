Oltre ai lungodegenti, in casa Atalanta sono due le assenze pesanti per Gasperini, entrambe in difesa: non sono stati convocati Caldara e Toloi. Ancora fuori Ilicic, che sta ritrovando la miglior condizione fisica. Questo l'elenco completo: Carnesecchi, Rossi, Sportiello, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri, Freuler, de Roon, Malinovskyi, Pasalic, Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata.