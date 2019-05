Ecco i convocati dell'Atalanta per la trasferta in casa della Lazio: Gasperini recupera Ilicic me deve rinunciare a Barrow, assente anche Toloi.



Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.



Difensori: Masiello, Palomino, Reca, Gosens, Djimsiti, Castagne, Mancini, Hateboer, Ibanez.



Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Colpani, Delprato, Pasalic.



Attaccanti: Gomez, Piccoli, Ilicic, Zapata.