Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che domani vedrà l'Atalanta affrontare il Torino in trasferta. Confermata l'assenza di Duvan Zapata e la prima chiamata per Musso e Demiral in Serie A con la nuova maglia. Ci sono anche Lammers e Piccoli, entrambi candidati a lasciare Bergamo entro fine mercato.



ECCO L'ELENCO COMPLETO:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Lovato.

Centrocampisti: Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Piccoli.