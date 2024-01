Convocati Atalanta: prima chiamata stagionale per El Bilal Touré

Sono 23 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l'Atalanta affrontare questa sera in casa il Frosinone. Prima chiamata stagionale per El Bilal Touré che è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio alla coscia.



L'ELENCO COMPLETO

Musso, Carnesecchi, Rossi, Holm, Hien, Palomino, Koopmeiners, Pasalic, Muriel, El Bilal Touré, Ederson, De Roon, De Ketelaere, Djimsiti, Bakker, Zortea, Ruggeri, Kolasinac, Adopo, Scalvini, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca.