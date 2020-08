Sono 22 i convocati di Quique Setien in vista della sfida che vedrà domani il Barcellona affrontare il Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Con Messi recuperano Griezmann e Lenglet, out Dembelé e Umtiti.



Ecco l'elenco completo:

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Suarez, Messi, Neto, Lenglet, Greizmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Junior, Inaki, Puig, Ansu Fati, Monchu, Mingueza, Konard, Reis, Jandro.