Sono 18 i convocati di Ernesto Valverde in vista della sfida che vedrà il Barcellona affrontare l'Inter. Out Messi, c'è invece Suarez che oggi non si è allenato, ma è a disposizione.



Ecco l'elenco completo:

Ter Stegen, Semedo, Piquè, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Arthur, Suarez, Dembelé, Rafinha, Cillessen, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Vidal, Chumi.