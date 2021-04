Pesano le assenze di Caprari e Letizia in casa Benevento per l'Udinese: non recuperano e sono out come Foulon, Moncini, Tello e Tuia. Questo l'elenco dei convocati: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori, De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina, Schiattarella, Dabo, Viola, Diambo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Iago Falque, Sau, Di Serio, Gaich, Lapadula.