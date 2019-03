Ecco i convocati del Benevento per la trasferta in casa della Cremonese: out Puggioni.



Portieri: Montipò, Gori, Zagari.



Difensori: Gyamfi, Letizia, Antei, Costa, Tuia, Caldirola, Di Chiara.



Centrocampisti: Bandinelli, Del Pinto, Tello, Viola, Vokic, Crisetig, Goddard.



Attaccanti: Coda, Improta, Insigne, Buonaiuto, Ricci, Armenteros, Asencio.