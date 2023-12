Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l'Inter in Coppa Italia: Thiago Motta dovrà ancora fare a meno di Orsolini, out anche Karlsson e Soumaoro.



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.



Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.



Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.



Attaccanti: Ndoye, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.