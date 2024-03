Convocati Bologna: la decisione di Motta su Saelemaekers e Castro

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati in vista dello scontro diretto per la Champions League contro l'Atalanta di domani. Regolarmente in gruppo Saelemaekers dopo i problemi fisici dei giorni scorsi, prima chiamata per l'argentino Santiago Castro. Questo l'elenco completo del gruppo a disposizione per la Dea:



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis, Posch

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski

Attaccanti: Castro, Karlssson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee