Convocati Bologna, la scelta su Saelemaekers

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Milan a San Siro. Prima convocazione per il neo acquisto Ilic, assente per sindrome influenzale Van Hooijdonk mentre rientrano in gruppo sia Karlsson che Saelemaekers.



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski

Attaccanti: Karlsson, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee