Sono 22 i convocati di Thiago Motta per la sfida che domani vedrà il Bologna affronatare in casa al Dall'Ara il Milan nell'esordio della Serie A 2023/24. Subito in lista il neoacquisto Giovanni Fabbian, arrivato a titolo definitivo oggi dall'Inter, mentre sono solo 4 gli attaccanti a disposizione del tecnico e non figura in elenco Musa Barrow.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Bagnolini, Skorupski, Ravaglia.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, El Azzouzi, Fabbian (80), Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Ndoye, Orsolini, Van Hooijdonk, Zirkzee.