Convocati Bologna, un'assenza per Motta

22 minuti fa



Sono 23 i calciatori convocati da Thiago Motta, allenatore del Bologna, per la gara di domani contro il Frosinone, in programma domani alle 12,30 allo stadio Benito Stirpe.



Out un attaccante. Motta dovrà fare a meno di Jens Odgaard: la punta ha riportato uno stiramento del retto femorale destro, con tempi di recupero di due settimane.



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.