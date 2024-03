Convocati Bosnia: ci sono un 'italiano' e tre ex della Serie A

Savo Milosevic, commissario tecnico della Bosnia, ha diramato le convocazioni in vista dei due prossimi impegni della sua Nazionale, che affronterà l'Ucraina il 21 marzo e, in caso di vittoria, la vincente di Israele-Islanda negli spareggi di accesso a Euro 2024.



Ecco l'elenco completo, in cui figura l'atalantino Kolasinac e diverse vecchie conoscenze della Serie A, su tutti Dzeko, Pjanic e Krunic.



Portieri: Sehic, Vasilj, Piric.



Difensori: Dedic, Gazibegovic, Civic, Kolasinac, Ahmedhodzic, Barisic, Hadzikadunic, Gojkovic, Mujakic.



Centrocampisti: Krunic, Cimirot, Basic, Tahirovic, Pjanic, Huseinbasic, Hajradinovic, Rahmanovic.



Attaccanti: Dzeko, Demirovic, Tabakovic, Bilbija, Hamulic, Prevljak, Varesanovic.