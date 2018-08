Sono 24 i convocati del Brasile per le amichevoli contro USA e Salvador: ci sono gli juventini Alex Sandro e Douglas Costa come l'ex Roma Alisson, out il madridista Marcelo e i citizens Gabriel Jesus ed Ederson. L'elenco completo:



Portieri: Alisson (Liverpool), Hugo (Flamengo), Neto (Valencia).



Difensori: Fagner (Corinthians), Fabinho (Liverpool), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atletico Madrid), Dédé (Cruzeiro), Felipe (Porto), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG).



Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Arthur (Barcellona), Andreas Pereira (Manchester United), Lucas Paqueta (Flamengo), Philippe Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Gouan).



Attaccanti: Willian (Chelsea), Douglas Costa (Juventus), Everton (Gremio), Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Pedro (Fluminense).