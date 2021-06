Il ct della Nazionale olimpica brasiliana, André Jardine, ha diramato la lista dei convocati per Tokyo 2020: non ci sarà Neymar a seguito del veto del Paris Saint-Germain, scelto come fuoriquota Dani Alves.



PORTIERI: Santos (Athletico Paranaense), Brenno (Grêmio).

DIFENSORI: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Gabriel Guimarães (Arsenal), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Siviglia).

CENTROCAMPISTI: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (OM), Claudinho (Red Bull Bragantino), Matheus Henrique (Grêmio).

ATTACCANTI: Matheus Cunha (Hertha), Malcom (Zenit), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedro (Flamengo).