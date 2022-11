C'è anche Bremer tra i convocati del Brasile per il Mondiale in Qatar. Il ct Tite ha sciolto le ultime riserve e ha chiamato il centrale della Juventus, scartando quindi Verissimo. Presenti gli altri due bianconeri Danilo e Alex Sandro, c'è l'ex Milan Lucas Paquetà così come l'ex Fiorentina Pedro. C'è soprattutto Dani Alves, 39 anni oggi al Pumas. Resta fuori invece l'attaccante del Liverpool Roberto Firmino.



Portieri: Alisson - Liverpool (ENG), Ederson - Manchester City (ENG), Weverton – Palmeiras (BRA).



Terzini: Alex Sandro - Juventus (ITA), Alex Telles - Siviglia (ESP), Dani Alves – Pumas (MEX), Danilo - Juventus (ITA).



Centrali: Bremer - Juventus (ITA), Éder Militão - Real Madrid (ESP), Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA), Thiago Silva - Chelsea (ENG).



Centrocampisti: Bruno Guimarães - Newcastle (ENG), Casemiro - Manchester United (ENG), Everton Ribeiro - Flamengo (BRA), Fabinho - Liverpool (ENG), Fred - Manchester United (ENG), Lucas Paquetá - West Ham United (ENG).



Attaccanti: Antony - Manchester United (ENG), Gabriel Jesus – Arsenal (ENG), Gabriel Martinelli – Arsenal (ENG), Neymar Jr. - Paris Saint-Germain (FRA), Pedro – Flamengo (BRA), Raphinha - Barcelona (ESP), Richarlison - Tottenham (ENG), Rodrygo - Real Madrid (ESP), Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP).