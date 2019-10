C'è anche Mario Balotelli (foto Ansa) nella lista dei convocati del Brescia per la partita di stasera contro la Fiorentina che chiude il programma dell'ottava giornata di Serie A. Il numero 45 non si era allenato con regolarità nei giorni scorsi a causa di un fastidio al ginocchio e il tecnico Eugenio Corini non aveva dissipato i dubbi sul suo impiego contro i viola nella conferenza stampa di ieri.



Ecco l'elenco completo dei convocati: 1 Joronen, 2 Sabelli, 3 Mateju 4 Tonali, 5 Gastaldello, 7 Spalek, 8 Zmrhal, 9 Donnarumma, 14 Chancellor, 15 Cistana, 18 Ayè, 21 Matri, 22 Alfonso, 23 Morosini, 25 Bisoli, 27 Dessena, 29 Semprini, 28 Romulo, 45 Balotelli.